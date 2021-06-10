Galatasaray'da Alpaslan ve Aytaç için son saatler

Galatasaray, transfer sezonunu 28 yaşındaki orta saha Aytaç Kara ve 27 yaşındaki stoper Alpaslan Öztürk'le açmaya hazırlanıyor. Cuma gününe kadar resmi KAP açıklaması bekleniyor.Sarı kırmızılılar bu futbolcuları bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacak. Galatasaray, sol bek ve 8 numara arayışlarını ise sürdürüyor. Real Betis'in İspanyol sol beki Alex Moreno'nun kiralanması gündemde. Tunus'un Esperance takımında forma giyen orta saha Mohamed Ali Ben Romdhane de listede bulunuyor"Ligde başarılı olmuş oyuncular. Bazen takım dengesi içinde şans bulduklarında çok farklı performanslar da ortaya çıkabiliyor. Taylan şans buldu, çok başarılı oldu. Halil şans aldı, çok başarılı oldu. Kerem süre aldı, başarılı oldu. O yüzden ben bu oyuncular da oturmuş takım içinde forma şansı bulabilirlerse başarılı olurlar diye düşünüyorum. Bütün sezon full oynarlar anlamında söylemiyorum ama şans alabildikleri dönemlerde takıma katkı sağlayacaklarını düşünüyorum."