Galatasaray, Alanyaspor'a karşı evinde galibiyeti unuttu

Galatasaray, son olarak 1-0 yenildiği Alanyaspor'a karşı sahasında oynadığı son karşılaşmayı da kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Alanyaspor'a karşı evinde galibiyeti unuttu
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19 Eylül 2021 19:10
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı son 3 resmi maçı kaybetti.

Geçen sezon Süper Lig'in ilk yarısında sahasındaki rakibine 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda da iç sahada 3-2 mağlup oldu.

Bu sezon konuk ettiği rakibine 1-0'lık skorla yenilen Galatasaray, Akdeniz temsilcisi karşısında 3 maçlık mağlubiyet serisini engelleyemedi.


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