Galatasaray, Alanyaspor'a karşı evinde galibiyeti unuttu

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı son 3 resmi maçı kaybetti.
Geçen sezon Süper Lig'in ilk yarısında sahasındaki rakibine 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda da iç sahada 3-2 mağlup oldu.
Bu sezon konuk ettiği rakibine 1-0'lık skorla yenilen Galatasaray, Akdeniz temsilcisi karşısında 3 maçlık mağlubiyet serisini engelleyemedi.
Geçen sezon Süper Lig'in ilk yarısında sahasındaki rakibine 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda da iç sahada 3-2 mağlup oldu.
Bu sezon konuk ettiği rakibine 1-0'lık skorla yenilen Galatasaray, Akdeniz temsilcisi karşısında 3 maçlık mağlubiyet serisini engelleyemedi.