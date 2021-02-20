⚽18' Emre Kılınç



Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ve üst üste 7. galibiyetini aldı.



❌Alanyaspor, İstanbul takımlarına rakip olduğu son 3 Süper Lig maçını kaybetti. pic.twitter.com/WUerMCRXhE



— Sporx (@sporx) February 20, 2021

FATİH TERİM'DEN İLK 11'DE SÜRPRİZLER

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

GALATASARAY, POZİSYONLA BAŞLADI

EMRE KILINÇ, GALATASARAY'I ÖNE GEÇİRDİ

GALATASARAY, PENALTI BEKLEDİ

BABACAR İÇİN VAR İNCELEMESİ

1-0'DAN SONRA İKİ POZİSYON

MARCAO, LUYINDAMA VE ETEBO ÖNE ÇIKTI

MUSLERA'DAN İKİ KRİTİK KURTARIŞ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Emre Kılınç kaydetti.Karşılaşmanın 23. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Onyekuru, girdiği ikili mücadele sonrasında Alanyaspor ceza sahasında yerde kaldı. Sarı - kırmızılılar penaltı beklerken, hakem Zorbay Küçük devam kararı verdi.32. dakikada Babacar, Luyindama'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Ardından hakem Zorbay Küçük, pozisyonda kırmızı kart gerekip gerekmediği üzerine 'VAR' ile iletişime geçti ve kulaklıktan dinlediğini işaret etti. Yapılan incelemenin ardından Hakem Zorbay Küçük, 'VAR' tarafından çağrılmadı ve kararda bir değişiklik olmadı. Galatasaraylı oyuncular ve teknik direktör Fatih Terim olmak üzere teknik heyet yoğun itirazlarda bulundu., puanını 54'e yükseltti ve liderlik koltuğunu korudu. Aytemiz Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.Galatasaray, gelecek hafta sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Aytemiz Alanyaspor ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Süper Lig'de son oynanan Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maça Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Babel, Belhanda, Linnes, Donk, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Ozornwafor yer aldı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin 25. haftasında Kasımpaşa ile yapılan maça ilk 11'de başlayan 3 futbolcusuna Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında görev vermedi. Kasımpaşa maçının başlangıç kadrosunda mücadele eden Linnes, Kerem Aktürkoğlu ve Babel'in yerine Yedlin, Arda Turan ve Onyekuru ilk 11'de yer buldu.Aytemiz Alanyaspor'da, ligde son yapılan Atakaş Hatayspor maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi. Akdeniz temsilcisi Galatasaray karşılaşmasına Marafona, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Caulker, Moubandja, Umut Güneş, Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson, Babacar 11'i ile çıktı.Turuncu-yeşilli takımın yedek kulübesinde Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Adam Bareiro, Hasan Hüseyin Acar, Mustafa Pektemek, Efkan Bekiroğlu, Juanfran, Emmanouil Siopis, Damian Kadzior yer aldı. Son yapılan Atakaş Hatayspor müsabakasına 11'de başlayan Juanfran, Ceyhun Gülselam, Siopis teknik direktör Çağdaş Atan tarafından yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Tayfur Bingöl, Berkan İsmail Kutlu ve Umut Güneş sahaya çıktı.Alanyaspor, Çağdaş Atan ile çıktığı iki maçta da rakibini mağlup etti. Ligin 5. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden turuncu yeşilli takım, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de rakibini 3-2 mağlup ederek, kupadan eledi.Mücadeleye her iki takım da hücumu düşünerek başladı. İlk etkili atağı bulan ise Galatasaray oldu. 5. dakikada sol kanatta rakibinden topu kapan Mustafa Muhammed, hızla ceza alanına girerek sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Top uzak kale direğinden geri geldi. 12'de bu kez Muhammed pasını verdi, Onyekuru'nun vuruşu direk dibinden auta gitti.Aytemiz Alanyaspor ise ilk etkili atağını 17. dakikada yaptı. Salih Uçan'ın ceza yayından yaptığı vuruş, Muslera'nın bakışları arasında direkten geri döndü.Bu atağın dönüşünde Galatasaray golü buldu. 18. dakikada sağ kanattan atılan uzun pasla topla buluşan Emre Kılınç'ın ceza alanına girerek yaptığı vuruşta top önce Tayfur Bingöl'den geri geldi. Ardından tekrar topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda meşin yuvarlak bu kez Marafona'nın sağından ağlarla buluştu.1-0'dan sonra Galatasaray, daha tedbirli ve kontrollü bir oyun tercih etti. Savunmada kalabalık kalan sarı kırmızılılar, hızlı oyuncularıyla kontrataklar düzenlemeye başladı. Aytemiz Alanyaspor ise merkezde kalabalık duran Galatasaray'a karşı kenar orgaizasyonlarıyla gol aradı.Karşılaşmanın 23. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Onyekuru, girdiği ikili mücadele sonrasında Alanyaspor ceza sahasında yerde kaldı. Sarı - kırmızılılar penaltı beklerken, hakem Zorbay Küçük devam kararı verdi.32. dakikada Babacar, Luyindama'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Ardından hakem Zorbay Küçük, pozisyonda kırmızı kart gerekip gerekmediği üzerine 'VAR' ile iletişime geçti ve kulaklıktan dinlediğini işaret etti. Yapılan incelemenin ardından Hakem Zorbay Küçük, 'VAR' tarafından çağrılmadı ve kararda bir değişiklik olmadı. Galatasaraylı oyuncular ve teknik direktör Fatih Terim olmak üzere teknik heyet yoğun itirazlarda bulundu. Luyindama mücadeleye kafasında bandajla devam etti.1-0'dan sonraki bölümde iki takım da 1'er gol pozisyonu yakaladı. 28. dakikada Efecan Karaca'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Khouma Babacar'ın, yakın mesafeden yaptığı vuruşta Fernando Muslera son anda topu uzaklaştırmayı başardı. 45+4. dakikada Emre Kılınç'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, seken topu önünde bulan Henry Onyekuru'nun yakın mesafeden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.İkinci devrede Alanyaspor, beraberlik golü için daha çok atak yapan taraf oldu. Alanyaspor, kenar ortalarıyla Galatasaray kalesinde gol aradı. Marcao ve Luyindama ikilisi, kenar ortalarında çok dikkatli olup Alanyaspor'a gol izni vermedi.Galatasaray'da bu dakikalarda stoper ikilisi dışında Peter Etebo da mücadelesiyle dikkat çekti. Aytemiz Alanyaspor ise özellikle Tayfur Bingöl ile sağ kanadı çok etkili kullandı.Galatasaray zaman zaman kontrataklar yakalasa da özellikle Onyekuru ile bu fırsatlardan yararlanamadı.Fernando Muslera, maçın son bölümünde yaptığı kurtarışlarla damgasını vurmayı başardı. Uruguaylı kaleci, özellikle son bölümde çok kritik 2 pozisyonda gol şansı vermedi.Mücadelenin son bölümünde Aytemiz Alanyaspor beraberlik golü için tüm riskleri alsa da Galatasaray, etkili savunmasıyla zorlu deplasmanda 3 puan çıkarmayı ve galibiyet serisini 7 maça çıkarmayı başardı.5. dakikada Alanyaspor'un orta alanda geriye doğru kullandığı taç atışında Caulker'den önce Mustafa Muhammed topu alarak rakip ceza sahasına kadar girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğe çarparak oyun alanına geri döndü.12. dakikada orta alanda Etebo ile gelişen atakta Mustafa Muhammed, ceza sahası içinde Onyekuru ile topu buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.17. dakikada Salih Uçan'ın ceza yayı civarından vuruşunda, top sol iç direğe çarparak geri döndü. Galatasaray savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.27. dakikada sol kanattan Efecan Karaca'nın ceza sahasına ortasına Babacar ayağıyla dokundu. Kaleci Muslera'nın müdahalesinin ardından boşta kalan topu, Luyindama uzaklaştırdı.45+4. dakikada sol kanattan Emre Kılınç ile gelişen atakta ceza sahasına ortada Onyekuru'yu geçen topa Mustafa Muhammed dokunmak istedi. Karambolde topu önünde bulan Onyekuru'nun yakın mesafeden vuruşunda top dışarı çıktı.