Galatasaray'a İskoç orta saha!

Teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın son olarak Aberdeen'de forma giyen İskoç orta saha Lewis Ferguson'a talip olduğu belirtildi.



İskoç basınında çıkan haberlere göre; İskoçya Ligi ekiplerinden Aberdeen'de gösterdiği performansla dikkat çeken Lewis Ferguson'a son olarak Galatasaray'ın ve Serie A'ya yükselen Lecce'nin talip olduğu ifade edildi.



Haberde; Galatasaray'ın şu anda ilgisini sabit tuttuğu ve henüz resmi bir girişimde bulunmadığı ancak şartların oluşması halinde bu transferde adım atabileceği belirtildi.



Galatasaray ve Lecce'nin dışında Ferguson ile İngiltere Championship ekiplerinden Milwall'ın da ilgilendiği ve İngiliz ekibinin geçtiğimiz hafta yaptığı 2.3 milyon euroluk teklifin Aberdeen tarafından reddedildiği ifade edildi.



Aberdeen ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki Lewis Ferguson, geçtiğimiz sezon çıktığı 45 maçta takımına 16 go1 1 asistlik katkı sağlamıştı.





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