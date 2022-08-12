Galatasaray'a Avustralyalı pasör

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Thomas Patrick Edgar'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Avustralyalı pasör
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12 Ağustos 2022 20:44
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli pasör çaprazı Thomas Patrick Edgar'ı transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Japonya'nın JT Thunders Hiroshima takımında forma giyen 33 yaşındaki Avustralyalı voleybolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Thomas Patrick Edgar'a 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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