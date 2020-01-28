Futbolcular, Gençlik ve Spor Bakanı'yla birlikte Elazığ'da

Futbolcularla depremin yaşandığı Elazığ'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Millet olarak birlik ve beraberliğimizi her alanda ortaya koyduğumuz gibi renkleri farklı olsa da spor camiamızın temsilcilerinin bugün burada olması, yüreklerin bir çarptığı, beraber olduğumuzu ortaya koyması açısında çok önemli." dedi.Bakan Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve futbolcular Galatasaraylı Selçuk İnan, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ile Beşiktaşlı Umut Nayir'in katılımıyla Valilik kriz merkezinde düzenlenen basın toplantısında, "Zor durumlarda milletimizin, devletimizin ne kadar güçlü, bir ve beraber olduğunu görmüş olduk." ifadelerini kullandı."Rabbim bizlere bundan sonra bu acıları yaşatmasın. İnsanımızı, milletimizi bu tür afetlerden, felaketlerden esirgesin." diyen Kasapoğlu, şöyle konuştu:"Ortaya konulan kardeşlik, dayanışma ve millet olma tablosu hakikaten millet için insanlık için örnek olacak bir tablodur. Malatya'ya, Elazığ'a el uzatan, yüreğini koyan herkese şükranlarımı sunuyorum. İnsanlık dersini, millet olarak tarihten itibaren ortaya koyduğumuz gibi bu dinamizmimizin, ne kadar canlı olduğunu da ortaya koymuş oluyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yaraları sarmada, ileriye birlikte yürümede millet olarak en güzel örneği ortaya koyacağız."Galatasaray takım kaptanı Selçuk İnan, kulüplerini temsilen depremzedelere destek olmaya geldiklerini işaret ederek, "Yaraları sarmak adına üzerimize düşen bütün görevleri yapmaya hazırız. Çok üzgünüz ama hep birlikte ülke olarak bunun altından kalkacağımıza inanıyorum." dedi.Beşiktaşlı oyuncu Mehmet Umut Nayir, Bakan Kasapoğlu'nun önderliğinde bölgeye geldiklerini aktararak, "Moral olsun diye burada bulunuyoruz. İnşallah bu kötü durumdan birlik ve beraberlik içinden kurtulup yeniden mutlu, huzurlu günleri yaşayacağız." diye konuştu.Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, "Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. En azından vatandaşlarımızın yüzünde bir tebessüm bırakabilirsek bizim için çok önemli. Maddi, manevi yapmamız gerekenlerin hepsine hazırız." şeklinde görüş belirtti.Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım da yaşanan acıyı paylaşmaya geldiklerini dile getirerek, "Bu acı hepimizin acısı. Futbol camiası olarak maddi ve manevi destek olmaya geldik. Yalnız olmadıklarını bilsinler istedik. Ülke olarak birlik ve beraberlik içinde bugünleri atlatacağız. İnşallah en kısa zamanda yaralarımızı sarıp tekrar dim dik hayatımıza devam edeceğimizden hiç şüphem yok." şeklinde konuştu.