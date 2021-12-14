Frutti Extra Bursaspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Frutti Extra Bursaspor'un, ULEB Avrupa Kupası'nda Valencia Basket ile oynayacağı mücadele koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Frutti Extra Bursaspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
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14 Aralık 2021 16:06
Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda çarşamba günü oynanması planlanan Valencia Basket-Frutti Extra Bursaspor maçı ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, İspanyol temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 7. hafta maçının ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, maçın tarihinin yeniden planlanması için iki takımla görüşüleceği ve en iyi seçeneklerin değerlendirileceği belirtildi.

Altıncı hafta maçlarının ardından Valencia Basket 4, Frutti Extra Bursaspor ise 9. sırada yer alıyor.


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