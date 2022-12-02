Fransızların Miguel Crespo iddiası!

Marsilya'nın ilgilendiği iddia edilen Crespo için Fransız yayın organı Le Phoceen, övgü dolu sözler sarfetti.



Yapılan haberde "Fenerbahçe tarihinin en güçlü orta saha oyuncularından biri oldu. F.Bahçe'nin onu 20 milyon euro'nun altına bırakmaz" ifadeleri kullanıldı.



MIGUEL CRESPO KİMDİR?



Miguel Crespo 1996 yılında Fransa Lyon'da dünyaya geldi. Firense altyapısından yetişen ve sırasıyla Neves, Merelinense, Braga ve Estoril'de top koşturan Crespo, 2021 yılından beri Fenerbahçe forması giyiyor.



1.83 boyundaki oyuncunun asıl mevkisi merkez orta saha. Miguel Crespo kariyerinde merkez orta saha dışında orta sahanın solu, on numara, forvet arkası ve libero gibi mevkilerde de oynadı.





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