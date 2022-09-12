Perşembe akşamı Fransa'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grup ikinci hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes deplasmanına çıkacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara Dinamo Kiev galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe bu hafta Süper Lig'de maça çıkmadı. Haftayı bay geçen Sarı-lacivertliler, Rennes maçına odaklandı. Fenerbahçe'nin Fransız rakibinin gündeminde farklı bir konu var.



FENER, KİEV ZAFERİYLE BAŞLADI



UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Dinamo Kiev'i ağırlamıştı. Sarı Lacivertliler, Michy Batshuayi'nin 90+2'inci dakikada bulduğu golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak gruba 3 puanla başlamıştı. Süper Lig'de haftayı maç oynamadan geçen Fenerbahçe, Perşembe akşamı Rennes ile oynayacağı maça gözünü dikti.



FRANSIZLARI 'AZINLIKTA KALMA' KORKUSU SARDI



Fransız basınında yer alan habere göre Fenerbahçe taraftarı, Perşembe akşamı oynanacak maça beklenenden çok daha büyük ilgi gösteriyor. Rennes kulübünü ise 30 bin kişi kapasitesi olan Roazhon Park stadyumunda azınlıkta kalma korkusu sardı.



KULÜPTEN 'KOMBİNELERİNİZİ TÜRKLERE SATMAYIN' ÇARĞISI



Haberde Rennes taraftarının Fenerbahçe maçına az ilgi gösterdiği ve hatta kombine sahiplerinin tek maçlık haklarını Türk taraftarlarına sattığı ifade edildi. Hatta kulüp, taraftarlarına kombinelerini Fenerbahçe taraftarlarına satmaması yönünde çağrıda bulundu.



RENNNES'DEN BİLET ÖNLEMİ



Fenerbahçe taraftarı için ayrılan 1350 kişilik deplasman tribünü dışında Rennes tribünlerinde 10 bin Türk seyirci olmasını bekleyen Fransızlar bazı önlemler almaya başladı.



1 OCAK'TAN İTİBAREN EN AZ BİR BİLET ALMIŞ OLMA ŞARTI



Kulübün aldığı önlemler çerçevesinde, normalde bugün başlaması gereken genel bilet satışı yarına (Salı) kaydırıldı. Ayrıca Türk taraftarlarının genel satıştan Rennes tribününe bilet almasını engellemek için 1 Ocak 2022'den bu yana en az bir kez Rennes maçına bilet almış olma şartını getirmeyi düşünüyor.



TRİBÜNDE GÜVENLİ BÖLGE BIRAKILACAK



Ayrıca Rennes yönetimi, deplasman tribünü ile kendi taraftarlarının arasında en az 1000 kişilik koltuğun boş bırakılıp güvenli bölge yaratılmasına karar verdi.



GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ HATIRLATLAMASI



Öte yandan haberde, Fransa'da geçmişte oynanan maçlarda Türk taraftarlar ile yaşanan olaylardan da bahsedilirken Galatasaray'ın geçen sene Marsilya ile Velodrome Stadı'nda ve Beşiktaş'ın 2017'de Lyon ile oynadığı maçlarda yaşanan büyük taraftar olayları da hatırlatılarak Rennes kulübüne uyarıda bulunuldu.





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