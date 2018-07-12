Fransa Bisiklet Turu'nun 6. etabının kazananı belli oldu

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun altıncı etabını, UAE Emirates takımından İrlandalı sporcu Daniel Martin ilk sırada bitirdi.
Bu yıl 105'incisi düzenlenen organizasyonun Brest ile Mur-de-Bretagne Guerledan arasındaki 181 kilometrelik parkurda düzenlenen altıncı etabında UAE Emirates takımından Daniel Martin, 4 saat 13 dakika 43 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı.
AG2R La Mondiale takımından Fransız Pierre Roger Latour ikinci, Movistar takımından İspanyol Alejandro Valverde ise üçüncü sırada etabı bitirdi.
Genel sıralamada ise BMC Racing takımından Belçikalı Greg Van Avermaet sarı mayoyu giymeye devam etti.
Turun yedinci etabı, Fougeres ile Chartres arasındaki 231 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.
Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Bu yıl 105'incisi düzenlenen organizasyonun Brest ile Mur-de-Bretagne Guerledan arasındaki 181 kilometrelik parkurda düzenlenen altıncı etabında UAE Emirates takımından Daniel Martin, 4 saat 13 dakika 43 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı.
AG2R La Mondiale takımından Fransız Pierre Roger Latour ikinci, Movistar takımından İspanyol Alejandro Valverde ise üçüncü sırada etabı bitirdi.
Genel sıralamada ise BMC Racing takımından Belçikalı Greg Van Avermaet sarı mayoyu giymeye devam etti.
Turun yedinci etabı, Fougeres ile Chartres arasındaki 231 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.
Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın