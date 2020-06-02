Formula 1'de ilk 8 yarışın takvimi belli oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle takvimini değiştiren Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda ilk 8 yarışın tarihleri belli oldu.Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020 sezonu Avusturya'da başlayacak. Spielberg kentindeki Red Bull Pisti, 5 ve 12 Temmuz tarihlerinde üst üste iki yarışa ev sahipliği yapacak.Gelişmelere göre Çin, Japonya ve Vietnam ayaklarının ekim ayında, sezonun son iki yarışının ise Bahreyn ve Abu Dabi'de aralık ayında koşulmasının planlandığı, takvimin ilerleyen haftalarda netleşeceği basına yansıdı.Koronavirüs salgını nedeniyle ilk 8 yarışa seyirci alınmayacak ve üst düzey önlemler altında organizasyon gerçekleştirilecek.Tamamı Avrupa kıtasında koşulacak ilk 8 yarışın tarihleri şöyle:5 Temmuz: Avusturya12 Temmuz: Avusturya19 Temmuz: Macaristan2 Ağustos: Büyük Britanya9 Ağustos: Büyük Britanya16 Ağustos: İspanya30 Ağustos: Belçika6 Eylül: İtalya