10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-232'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-030'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-031'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-187'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Flamengo'dan Zaniolo hamlesi!

Flamengo, Nicolo Zaniolo'nun şartlarını öğrenmek için Galatasaray'la temasa geçti. Brezilya temsilcisi, Zaniolo için henüz resmi teklif sunmadı.

calendar 09 Ağustos 2025 16:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Flamengo'dan Zaniolo hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Flamengo, Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo'nun transferi için harekete geçti.

FLAMENGO'DAN İLK ADIM

Bolavip'te yer alan habere göre, Brezilya temsilcisi, Zaniolo'nun transfer şartlarını öğrenmek için Galatasaray'la temasa geçti.


Flamengo'nun, İtalyan futbolcu için şu anda sadece temaslarının olduğu ve henüz bir resmi teklif yapmadığı yazıldı.

UDINESE DE DEVREDE

Öte yandan İtalyan basınında yer alan habere göre, Serie A'dan Udinese de 26 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

İtalyan basınında yer alan haberde, Zaniolo'ya Flamengo ve Udinese dışında; PSV Eindhoven, Benfica ve Sunderland'in de ilgisinin olduğu yazıldı.

TERCİHİ İTALYA SERIE A

Zaniolo ise Dünya Kupası sezonu öncesinde İtalya Serie A'da oynamak ve İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun gözü önünde olmak istiyor.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nicola Zaniolo'nun, Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yıına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.