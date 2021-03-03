Fırtına yeni bir serinin peşinde

Deplasmanda 4 maçtır kazanan ve 128 gündür yenilmeyen Fırtına, Kasımpaşa karşısında da bu seriyi sürdürmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Fırtına yeni bir serinin peşinde
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03 Mart 2021 11:49
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yakaladığı çıkışa Fenerbahçe yenilgisi ile ara verirken, bordo-mavililer İstanbul'da yarın Kasımpaşa ile oynayacakları maçı yeni bir seri için fırsat olarak görüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da takımına bu yönde telkinlerde bulunurken, Fırtına'nın deplasmandaki başarılı çizgisi dikkat çekiyor.

DIŞARIDA 26 PUAN

Bordo-mavililer iç sahada 13 maçta 22 puan toplarken, deplyasmanda ise yine 13 mücadelede 26 puanı hanesine yazdırdı. Son 4 dış saha maçını da kazanan ve Avcı ile deplasmanda kaybetmeyen Fırtına, en son ligin 6. haftasında F.Bahçe'ye yenilmişti. Bu mağlubiyetin ardından çıktığı 10 karşılaşmada da bileği bükülmeyen Fırtına, serisini Kasımpaşa karşısında da sürdürmek istiyor.


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