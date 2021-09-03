Fırat Aydınus'tan taraftara hakaret davası

Fırat Aydınus, kendisine twitter'dan hakaret eden bir Trabzonspor taraftarına dava açtı.

, Fotoğraf; AA
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Fırat Aydınus'tan taraftara hakaret davası
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03 Eylül 2021 15:01
FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus kendisine yönelik hakaret ettiği iddiasıyla Trabzonsporlu taraftara dava açtı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzonsporlu bir taraftar 2019 yılında FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus için twitter hesabından hakarete yönelik eleştiride bulundu.

Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde Trabzonsporlu taraftar, kendisine Hakaret Davası açıldığını öğrendi.

Trabzonspor taraftarı konuyla ilgili avukatına başvurarak konunun araştılmasını istedi.

Taraftarın savunmasında ise hakem Aydınus'a Twitter'dan hakaret içerikli bir gönderi yayınlamadığını ifade ettiği öğrenildi. [Kaynak: 61saat]


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