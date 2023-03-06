Finlandiya, EuroBasket 2025 için ev sahipliğini kaptı

Tampere, 4 ülkenin ortak düzenleyeceği FIBA 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Finlandiya'nın ev sahibi şehri olarak seçildi.FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Riga (Letonya) ve Limasol'un (Kıbrıs Rum Kesimi) ardından Tampere de 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nın ev sahibi şehirleri arasına katıldı.2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'na Finlandiya, Letonya, Polonya ve Kıbrıs Rum Kesimi ev sahipliği yapacak.Polonya'nın organizasyona ev sahipliği yapacak şehrinin ise 17 Mart'ta FIBA Avrupa Kurulu tarafından onaylanması bekleniyor.