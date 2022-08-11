Filip Kostic, Juventus için İtalya'da

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, takıma yeni bir takviye yapmaya hazırlanıyor.



Torino ekibi, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Sırp sol kanat oyuncusu Filip Kostic'in transferi konusunda hem kulüple hem de oyuncuyla anlaşma sağladı ve Sırp futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçirmek üzere İtalya'ya getirdi.



PELLEGRINI, FRANKFURT'A GİDİYOR



Juventus'un bu transfer için Frankfurt'a 15-16 milyon euro arası bir bonservis bedeli ödemesi beklenirken İtalyan ekibinde forma giyen 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Luca Pellegrini'nin de bu anlaşma dahilinde kiralık olarak Frankfurt'a katılacağı öğrenildi.



Geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt ile 43 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Filip Kostic, bu maçlarda 7 gol 13 asistlik katkıda bulunmuş ve takımının UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasında da önemli rol oynamıştı.

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