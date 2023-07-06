Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi Final Etabı kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi Final Etabı kadrosu açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi Final Etabı kadrosu belli oldu
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06 Temmuz 2023 22:12
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD'de düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Final Etabı kadrosu belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Milletler Ligi'nde lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan "Filenin Sultanları", 13-17 Temmuz tarihlerinde ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde yapılacak finallerde mücadele edecek.

Milliler, çeyrek finalde lig etabını 21 puanla 6. sırada bitiren İtalya ile karşılaşacak.

"Filenin Sultanları"nın final etabındaki kadrosunda şu voleybolcular yer alıyor:

Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melisa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

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