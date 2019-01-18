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Filede derbi mücadelesi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek

Kaynak: AA
Filede derbi mücadelesi
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18 Ocak 2019 11:09
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş ile Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 14.00'te başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, 13 haftada 6 galibiyet, 7 mağlubiyeti yaşadı ve haftaya 5. sırada girdi. 8 galibiyet, 5 mağlubiyeti olan sarı-kırmızılı takım ise 4. sırada bulunuyor.

Ligde ilk yarıda oynanan maçı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.

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