FIFA'dan Fenerbahçe-Galatasaray anketi

FIFA'nın twitter hesabı, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının hangisinin daha tutkulu olduğuna dair bir anket başlattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
FIFA'dan Fenerbahçe-Galatasaray anketi
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26 Ağustos 2020 17:12
FIFA, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftarlarına ilişkin  anket başlattı. 

FIFA'nın Twitter hesabından yapılan ankette, "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusu yer alırken, paylaşımda sarı-lacivert ve sarı-kırmızılı taraftarların fotoğrafları da bulundu. 

TSİ 15.00'te başlatılan ankette bir saat içinde yaklaşık 200 bin taraftar oyunu kullandı. Anket 12 saat sürecek. 

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