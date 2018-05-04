FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final maçında Yunanistan temsilcisi AEK, İspanya ekibi UCAM Murcia'yı 77-75 yenerek finalde Monaco'nun rakibi oldu.Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Olimpik Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk dakikalarında iki ekip de birbirine üstünlük kurmakta zorlanırken, AEK ilk periyodu 18-17 önde kapadı. İkinci çeyrekte savunmasını sertleştirerek skor farkını biraz daha açan AEK, soyunma odasına 40-34 üstün girdi.İkinci yarıya hücumda daha iyi organize olarak başlayan UCAM Murcia, aradaki farkı eritmesine rağmen üçüncü çeyreği 55-54 geride kapadı. Çekişmeli geçen oyunun son bölümünde seyirci desteğini de arkasına alan AEK, sahadan 77-75 galip ayrıldı.Yunanistan temsilcisinde 20 sayı üreten Manny Harris, maçın en skoreri oldu. Bu sonuçla AEK, finalde Fransa temsilcisi Monaco ile eşleşti. UCAM Murcia ise Almanya'nın MHP Riesen takımı ile üçüncülük maçına çıkacak.Söz konusu müsabakalar, 6 Mayıs Pazar günü OAKA Olimpik Spor Salonu'nda yapılacak.