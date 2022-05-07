FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

İspanyol ekipleri Lenovo Tenerife ile BAXI Manresa, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finalde karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
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07 Mayıs 2022 00:34
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Lenovo Tenerife ile BAXI Manresa karşılaşacak.

Turnuvanın yarı finali, İspanya'da Bilbao Arena'da oynanan iki maçla tamamlandı.

İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife, İsrail'in Hapoel U-Net Holon takımını 78-71 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Diğer karşılaşmada ise İspanya'nın BAXI Manresa ekibi, Almanya'dan MHP Riesen Ludwigsburg'u 63-55 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Bu sonuçların ardından Lenovo Tenerife ile BAXI Manresa finalde, Hapoel U-Net Holon ile MHP Riesen Ludwigsburg ise üçüncülük için karşılaşacak. Bu maçlar, 8 Mayıs Pazar günü oynanacak.

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