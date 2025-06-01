Feyzullah Aktürk, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin Şahinbey etabını kazandı

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen 1500 güreşçi, ligin 2. etabı için Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi'nde mücadele etti.Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı güreşlerin finalinde rakibi Orhan Okulu'yu yenen Feyzullah Aktürk birinci oldu.Feyzullah Aktürk, yaptığı açıklamada gururlu ve mutlu olduğunu belirterek, "Şampiyon olmak istiyordum. Olduğum için de çok mutluyum ve gururluyum." dedi.Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş ise çok çekişmeli final mücadelesi olduğunu belirterek, başpehlivan Aktürk'ü tebrik etti.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üç gün boyunca Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi'nde 1500 pehlivana ev sahipliği yaptıklarını söyledi.Hakikaten birbirinden güzel müsabakalar izlediklerini ifade eden Tahmazoğlu, şöyle konuştu:"Bütün güreşçilerimiz bütün güçleriyle mücadele etti. Hiçbir şaibeye yer vermeyecek şekilde güzel neticeler oldu. Tüm katılan sporcularımıza teşekkür ediyorum. Bu müsabakada emeği geçen Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş ve yönetim kurulu üyelerine katılım sağlayan güreşçilere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu müsabakaya halkımızın ilgisi de çok arttı. Tribünlerimiz üç gün boyunca doluydu. İnşallah gelecek yıl da bu organizasyonu devam ettireceğiz."Konuşmaların ardından TGGF Başkanı Türkiş ve Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, dereceye giren güreşçilere kupa ve madalyalarını verdi.