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Fernando'dan Benfica açıklaması!

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Benfica ile karşılaşacağı maç öncesi Brezilyalı orta saha Fernando Reges basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: Sporx.com
Fernando'dan Benfica açıklaması!
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13 Şubat 2019 15:47
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı öncesinde Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, basın toplantısı düzenledi ve zorlu maçı değerlendirdi.

Fernando'nun Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamalar şu şekilde;

''EN BÜYÜK ARTIMIZ MUHTEŞEM TARAFTARIMIZ''

Mutlaka zor geçecektir. Benfica iyi bir takım ama biz de neler yapacağımızı, neleri iyi yaptığımızı ve gücümüzü biliyoruz. En büyük artımız, muhteşem taraftarımızla mücadele etmek olacak. İyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz.

Kendi liglerinde ciddi bir skor aldılar. (10-0) Bu skordan bağımsız olarak onlar zaten çok iyi bir takım. Felix de iyi bir futbolcu, attığı güzel golleri var ama yalnızca o değil. Yarın akşam hepsine karşı önlemimizi alacağız.

''PORTO DAHA ÖNDE GÖZÜKÜYOR''

Şu anki durumlara bakılırsa Porto biraz daha önde gözüküyor. Ancak kimsenin Benfica'yı küçümsememesi gerekiyor. Diğer taraftan bakacak olursak, biz de çok iyi bir takımız ve yapacaklarımızın farkındayız.

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