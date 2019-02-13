Fernando'dan Benfica açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı öncesinde'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu, basın toplantısı düzenledi ve zorlu maçı değerlendirdi.Fernando'nun Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamalar şu şekilde;Mutlaka zor geçecektir. Benfica iyi bir takım ama biz de neler yapacağımızı, neleri iyi yaptığımızı ve gücümüzü biliyoruz. En büyük artımız, muhteşem taraftarımızla mücadele etmek olacak. İyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz.Kendi liglerinde ciddi bir skor aldılar. (10-0) Bu skordan bağımsız olarak onlar zaten çok iyi bir takım. Felix de iyi bir futbolcu, attığı güzel golleri var ama yalnızca o değil. Yarın akşam hepsine karşı önlemimizi alacağız.Şu anki durumlara bakılırsa Porto biraz daha önde gözüküyor. Ancak kimsenin Benfica'yı küçümsememesi gerekiyor. Diğer taraftan bakacak olursak, biz de çok iyi bir takımız ve yapacaklarımızın farkındayız.