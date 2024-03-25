Fernando Santos'tan Gedson'a sihirli dokunuş!

Beşiktaş'ın gol yollarındaki etkisizliğine çözüm arayan teknik direktör Fernando Santos'un, Gedson Fernandes'ten skora daha fazla katkı sağlamasını istediği ileri sürüldü.
Portekizli çalıştırıcının, vatandaşı olan Gedson ile görüşerek "Savunmaya olan desteğini takdir ediyorum ancak hücumda çok daha fazlasını bekliyorum" dediği öğrenildi.
Bu sezon takımına 2 gol, 5 asistlik skor katkısı sağlayan futbolcusuna bu performansın yeterli olmadığını söyleyen Santos'un, "Özellikle Muçi ile uyum yakalaman önemli. Ham daha çok skor üretmeli hem de ileri uçtaki arkadaşlarını pozisyona sokabilecek anlayışla mücadele etmelisin" ifadelerini kullandığı kaydedildi.
Bu konuşmanın ardından Buducnost ile oynanan ve 5-1 kazanılan hazırlık maçında rakip sahada etkili bir performans sergileyen Gedson 1 gol attı.
Portekizli çalıştırıcının, vatandaşı olan Gedson ile görüşerek "Savunmaya olan desteğini takdir ediyorum ancak hücumda çok daha fazlasını bekliyorum" dediği öğrenildi.
Bu sezon takımına 2 gol, 5 asistlik skor katkısı sağlayan futbolcusuna bu performansın yeterli olmadığını söyleyen Santos'un, "Özellikle Muçi ile uyum yakalaman önemli. Ham daha çok skor üretmeli hem de ileri uçtaki arkadaşlarını pozisyona sokabilecek anlayışla mücadele etmelisin" ifadelerini kullandığı kaydedildi.
Bu konuşmanın ardından Buducnost ile oynanan ve 5-1 kazanılan hazırlık maçında rakip sahada etkili bir performans sergileyen Gedson 1 gol attı.