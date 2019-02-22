Fernando Muslera: ''VAR olsaydı turu atlardık''

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Benfica ile 0-0 berabere kalarak ilk maçtaki 2-1'lik yenilgi sonrasında UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Hakem hataları nedeniyle elendiklerini söyleyen Muslera, "Çok üzgünüz, rakibimizi tebrik ediyorum ama çok da etmek istemiyorum. Çok hak ettiklerini düşünmüyorum. İki maça bakıyoruz. İlk maçta haksız bir penaltı, bugün bir ofsayt veriliyor, hiç ofsayt ile alakası yok. Pazartesiden hafta bitene kadar %100 çalışıyoruz ama başkalarının kararları yüzünden elenmek, bizim canımızı çok acıtıyor. İlk maçta da, bugün de bunu gördük. Hak etmediğimiz bir şekilde, hakem kararlarıyla, başkalarının kararlarıyla elenmek canımızı çok acıtıyor" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde VAR olmamasına isyan eden deneyimli kaleci, "VAR'ın olmaması adaletsiz. Şampiyonlar Ligi'nde uygulanıyorsa, Avrupa Ligi'nde de uygulanmalı. Demek ki siz Avrupa Ligi'ne o kadar önem vermiyorsunuz. Bugün ve ilk maçta VAR sistemi olsaydı, şu anda turu geçen takım biz olurduk" ifadelerini kullandı.