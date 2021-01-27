Fernando Muslera İMZAYI atıyor
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera, kariyerini sarı-kırmızı forma altında noktalamak istiyor.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2021 07:47
Galatasaray
- 01:27 Mohamed'i G.Saray'a kaptıran St. Etienne Larin'i istiyor
- 01:04 Trabzonspor Bakasetas için Alanyaspor'la anlaştı
- 00:56 Liverpool 2021'e yeni merhaba dedi
- 00:53 Napoli ilk yarıda yarı final biletini aldı
- 23:31 Zamalek'ten açıklama; "Mostafa Mohamed, Galatasaray'da"
- 23:31 Mesut Özil: "Ben bir Müslümanım, dua ediyorum"
- 23:02 Acun Ilıcalı: "Exxen'in hedefinde Süper Lig yok"
- 22:55 Milan'da Hakan Çalhanoğlu çıkmazı: 5 milyon euro
- 22:26 Rıza Çalımbay: "Yeni transferleri bekliyorum"
- 22:22 Sivasspor'da şok: 6 ay sahalardan uzak!
- 21:53 Igor Kokoskov: "Son 1 ayda hiçbir şeyi değiştirmedim"
- 21:44 Fenerbahçe Beko, Rusya'da şov yaptı!
- 21:14 Beşiktaş Icrypex, Avrupa'da galibiyetle tanıştı!
- 21:07 Ömer Erdoğan: "Başakşehir'i yine yenebileceğimize inanıyorum"
- 20:55 Tuzlaspor, Erkan Zengin'i transfer etti
- 19:45 "Galatasaray, Gedson Fernandes ile anlaştı"
- 19:08 İşte Galatasaray'ın Kaan Ayhan teklifi!
- 18:33 Beşiktaş'ta Gökhan Töre şoku!
- 18:25 Eskişehirspor'da transfer yasağı sorunu çözülemedi!
- 18:23 Denizlispor'da sürpriz istifa! Koşukavak bıraktı...
- 18:19 Olimpiyatlar için "seyircisiz turnuva" açıklaması!
- 18:15 Fedor Kudryashov: "Podolski bir efsane ama tembel"
- 18:09 Dusko Tosic, Süper Lig'e geri döndü
- 17:48 İşte Serdar Aziz'in indirime gittiği maaş
- 17:31 Okay Yokuşlu, West Bromwich'e gidiyor
- 17:31 Cyberpunk 2077 tüm özel içeriğin kapılarını açıyor
- 17:17 Pelicans, Eric Bledsoe'yu takas pazarına açtı!
- 17:15 FM 2021 indirime girdi!
- 17:03 Knicks, Lonzo Ball'u takaslamak istemiş!
- 17:02 Gençlerbirliği, Mustafa Akbaş'ı transfer etti
- 16:59 Samsunspor galibiyet serisini sürdürme peşinde
- 16:53 Rivers: "Simmons'ın yeteneği, birçok insanın gözünden kaçıyor"
- 16:50 Kayserispor, Hırvat futbolcu Karlo Muhar'ı transfer etti!
- 16:49 Gaziantep FK'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
- 16:46 Yeni Malatyaspor'da 3 eksik, 1 belirsiz!
- 16:42 Haslem: "Robinson, hayatımda gördüğüm en iyi şutör"
- 16:38 Cenk Tosun'dan Beşiktaş açıklaması
- 16:28 Shaq, NBA hayranlarından gördüğü tepkilere yanıt verdi!
- 16:25 Denizlispor'da Yalçın Koşukavak dönemi bitti
- 16:01 Rafael Nadal ve Serena Williams'tan Avustralya Açık'taki sıkı denetime destek
- 16:00 Cristiano Ronaldo'nun tatil kaçamağına inceleme
- 15:57 Balıkesirspor'a 4 imza birden
- 15:55 Mehmet Sepil: "Olimpiyatlara katılan sporcu sayımızı arttırmamız lazım"
- 15:55 Kerr: "Bir takım bize Kelly'yi sordu ama teklif bile sunmadılar"
- 15:48 Ümit Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu
- 15:41 Perkins: "MVP oylarını verenler, LeBron'a özür borçlular!"
- 15:39 TFF Başkanı Özdemir, "Gustavo ve Serdar maaş indirimine gitti"
- 15:19 Kestutis Kemzura: "TOFAŞ gibi takımlara karşı konsantrasyonunuzu kaybetmemelisiniz"
- 15:14 Ufuk Sarıca: "Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a kalmak önemli"
- 15:12 Kosova Futbol Federasyonu, Süper Kupa'yı her yıl Antalya'da oynatmayı planlıyor
- 14:49 Galatasaray'da Diagne ve Sekidika kafilede yok
- 14:22 Green: "Herhangi bir genci LeBron veya Jordan ile karşılaştırmak, haksızlıktır"
- 14:12 Dr. J'den Kawhi'a övgüler!: "Kendisi, listemin başında!"
- 13:49 Süper Lig "Birleşmiş Milletler" gibi
- 13:44 Stephen A.'den Wizards'a çağrı!: "Beal'ı oradan kurtarın!"
- 13:36 Uzatmada en çok Gaziantep FK ve Denizlispor güldü
- 13:34 Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor deplasmanında
- 13:33 Erzurumspor'un ilk yarı karnesi! 2 teknik adam, 1 başkan değişti
- 13:27 Adanaspor, Ahmethan Köse'yi transfer etti
- 13:23 FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı
AVRUPA'DAN FUTBOL
Liverpool 2021'e yeni merhaba dedi
Napoli ilk yarıda yarı final biletini aldı
Milan'da Hakan Çalhanoğlu çıkmazı: 5 milyon euro
Okay Yokuşlu, West Bromwich'e gidiyor
Cristiano Ronaldo'nun tatil kaçamağına inceleme
Buffon: "43'e giriyorum, yaşlı tabusu kırılmalı"
Atletico genç Brezilyalı Paulo'yla ön sözleşme imzaladı
Everton - Leicester kapışmasında kazanan çıkmadı
Manchester United 14 maç sonra sonuncuya yenildi
Barcelona ikinci yarıda tur biletini aldı
Juventus farka gitti ve yarı finale yükseldi
Muriqi'nin golü yetmedi, Lazio kupaya veda etti
Ibrahimovic: "Zlatan'ın dünyasında ırkçılığa yer yok"
Ayın futbolcusu seçilen Yusuf Yazıcı plaketini aldı
Manchester City farka giderek liderliğe yükseldi
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
- SHOW TV RAMO İZLE) Yeni bölüm Ramo full canlı yayın kesintisiz (29 Ocak Cuma)
- Fenerbahçe Mesut Özil duyuru videosu! Mesut Özil Fenerbahçe transfer videosu YouTube katıl izle (29 Ocak Cuma)
- Fenerbahçe Mesut Özil transfer açıklaması! Son Dakika Mesut Özil resmi KAP bildirimi oku (29 Ocak Cuma)
- Fenerbahçe Mesut Özil KAP açıklaması! Fenerbahçe resmi siteden açıklama oku (29 Ocak Cuma)
- Mesut Özil, Acun Ilıcalı ile nereden arkadaş? Mesut Özil ve Acun Ilıcalı haberi (29 Ocak Cuma)
- Fenerbahçe Mesut Özil videosu! Transfer resmen gerçekleşti mi? Resmi Açıklama (29 Ocak Cuma)
- Mesut Özil kariyer istatistikleri! Mesut Özil kaç gol kaç asist yaptı sayıları (29 Ocak Cuma)
- Fenerbahçe Mesut Özil KAP açıklaması yapıldı mı? Son Dakika Mesut Özil Fenerbahçe haberi (29 Ocak Cuma)
- Mesut Özil kaç yaşındadır, kimdir? Mesut Özil nerelidir? Memleketi kökeni (29 Ocak Cuma)
- Mesut Özil nereli, Mesut Özil nerede doğdu? Mesut Özil kökeni neresi (29 Ocak Cuma)
- Mesut Özil Fenerbahçe açıklandı mı? Son Dakika Mesut Özil açıklaması oku (29 Ocak Cuma)
- Mesut Özil ne kadar maaş alacak? Kaç paraya oynayacak Mesut Özil Fenerbahçe (29 Ocak Cuma)
- Mesut Özil son dakika, Mesut Özil Fenerbahçe transfer oldu mu? Sıcak gelişme haberi (29 Ocak Cuma)
- Mesut Özil dövmesi, Mesut Özil aslan dövmesi ne anlama geliyor? Anlamı nedir (29 Ocak Cuma)
- Fenerbahçe Mesut Özil forması çıktı mı? Mesut Özil forması ne kadar kaç para? (29 Ocak Cuma)
- Mesut Özil Fenerbahçe forması çıktı mı? Mesut Özil forması kaç paraya? (29 Ocak Cuma)
- Mesut Özil forması ne kadar, kaç para? Fenerium Mesut Özil forması satın al (29 Ocak Cuma)
- Menajerimi Ara yeni bölüm Pazar online izle StarTV canlı yayın kesintisiz (29 Ocak Cuma)
- Ödül oyunu Survivor 2021 yeni sezon izle canlı yayın, TV8 izle son bölüm canlı yayın (29 Ocak Cuma)
- CANLI İZLE) Survivor 2021 bugün yeni bölüm TV8 yayını (29 Ocak Cuma)
- Yeni sezon ilk bölüm Survivor 2021 TV8 canlı izle, Survivor Cumartesi 9 Ocak 2021 (29 Ocak Cuma)
- Hande Erçel Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı yakınlaşma sahnesi (29 Ocak Cuma)
- Cemal Hünal evli midir? Cemal Hünal nereli, yaşı kaç? (29 Ocak Cuma)
- FLAŞ GELİŞME) Fenerbahçe Mesut Özil transfer detayları, Mesut Özil Fenerbahçe transferi bitti mi? SON DAKİKA (29 Ocak Cuma)
- YENİ GELİŞME) Mesut Özil Fenerbahçe resmi transfer imza atıldı mı? SON DAKİKA (29 Ocak Cuma)
- Survivor Merve kimdir, evli mi? Merve Aydın yaşı kaç nereli? (29 Ocak Cuma)
- Survivor Barış Özbek evli mi? Survivor Barış nereli, kaç yaşında? (29 Ocak Cuma)
- Survivor Barış Özbek kimdir, nereli? Survivor Barış Özbek evli midir? (29 Ocak Cuma)
- Hayrettin kaç yaşında, kimdir? Hayrettin Survivor mesleği kariyeri evli mi? (29 Ocak Cuma)
- Survivor Meryem sevgilisi kim? Survivor Meryem mesleği nedir? (29 Ocak Cuma)