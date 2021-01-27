Fernando Muslera İMZAYI atıyor

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera, kariyerini sarı-kırmızı forma altında noktalamak istiyor.

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Fernando Muslera İMZAYI atıyor
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27 Ocak 2021 07:47


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