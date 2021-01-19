Fernando Muslera 220 gün aradan sonra yine sahada

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir, kırmızı kart cezalısı Diagne ile yılbaşı gecesi yaşadığı kaza nedeniyle tedavisi süren Elabdellaoui maçta forma giyemeyecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera 220 gün aradan sonra yine sahada
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19 Ocak 2021 13:00
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligde geride kalan 19 haftanın birini bay geçen Galatasaray, 18 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 19. haftayı 33 puanla dördüncü sırada bitirdi.

Yukatel Denizlispor ise ligde çıktığı 18 maçın 3'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 10'unu kaybetti. Yeşil-siyahlı takım 14 puanla 19. haftayı son sırada tamamladı.

Galatasaray'da 6 eksik

Galatasaray'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile kırmızı kart cezalısı Mbaye Diagne müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda santrfor sıkıntısı

Galatasaray'da Yukatel Denizlispor maçı öncesinde santrfor sıkıntısı yaşanıyor.

Takımın santrforlarından Radamel Falcao sakatlığı, Mbaye Diagne ise cezası nedeniyle maçın kadrosunda bulunamayacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in bu bölgede görevlendirdiği Oğulcan Çağlayan da sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

İki oyuncu kart sınırında

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Yukatel Denizlispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Muslera formasına kavuşuyor

Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlatan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın yarınki maçta görev alması bekleniyor.

Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de deplasmanda yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında kaval kemiği kırılan Uruguaylı file bekçisi, 7 ayı aşkın süre sonra takımdaki yerini alacak.

Teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş ile oynadıkları derbinin ardından yaptığı açıklamada, Yukatel Denizlispor maçında Muslera'ya görev vereceğini ifade etmişti.



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