Ferhat Akbaş: 'Çok iyi bir sezon geçireceğiz!'

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Ferhat Akbaş, takımının her maça kazanmak için çıkacağını, sabırlı ve kararlı olmaları durumunda iyi bir sezon geçireceklerine inandığını söyledi.



Brezilyalı başantrenör Marco Aurelio Motta ile geçen sezonun sonunda yolların ayrılmasının ardından turuncu-lacivertli ekip, Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden genç başantrenör Ferhat Akbaş'a emanet edildi.



2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarından Polonya'nın Chemik Police takımını çalıştırıp, 2'şer Polonya Ligi ve Polonya Kupası ile 1 Polonya Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Akbaş, Eczacıbaşı Dynavit'teki hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Yeni sezona yepyeni bir yapılanmayla girdiklerini aktaran 35 yaşındaki çalıştırıcı, "Hem saha içinde hem de saha dışında ciddi çalışmalarımız ve değişikliklerimiz var. Benim açımdan çok ciddi değişiklikler değil. Sürekli uyguladığım sistemleri bu kulüpte de yapmaya çalışıyorum. Bunun için çok güçlü bir ekibimiz var. Sabır ve kararlılıkla buna yoğunlaşırsak, çok iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Eczacıbaşı, bu sezon hangi kulvarda olursa olsun her maçına kazanmak için çıkacak. Tabii ki özellikle sezon başında inişler ve çıkışlarımız olabilir. Bunu normal karşılamak lazım ama uzun vadede doğru planlamayla tüm kupaları kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



Chemik Police ile elde ettiği başarılardan bahseden Akbaş, Türkiye'ye dönmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Polonya'da şampiyon oldum. Çok mutlu bir sürecim vardı. İki sezon boyunca tüm kupaları aldık. Hem kulübün taraftarları hem de organizasyonu açısından sevilen bir başantrenördüm. Türkiye'ye dönerken, Eczacıbaşı olduğu için geldim. Bu projenin çok önemli olduğuna inandığım için döndüm. Yoksa Türkiye'ye dönmek için gelmedim. Benim için önemli olan şampiyonluk ve kupa kazanmak. Eczacıbaşı da benim kariyer planıma çok uyan bir kulüp olduğu için buradayım. Tabii ki Polonya'daki başarılarımız bir anı olarak kalacak ama bundan sonra Eczacıbaşı Dynavit için elimizden geleni yapacağız."



"Şampiyonluk için mücadele edeceğiz"



Ferhat Akbaş, önceliğinin takımda sistemini oturtmak olduğunu vurgularken, bunu başardıktan sonra Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyledi.



"Eczacıbaşı olarak kendimizi diğer kulüplerle kıyaslamayacağız." diyen Akbaş, "Kendi takım ve oyun sistemimizi sahaya yansıtmak için rakip kim olursa olsun mücadele edeceğiz. Bu, uzun vadede her zaman başarı getiren bir yöntem. Çok zorlu olacak. Rakipler çok güçlü, biz de yeni bir ekibiz. Sezon başında çok eksiklerimiz olacak. Bazen çok kötü de oynayabiliriz ama bence geçen sezona kıyasla sezon sonunu doğru oynamak gerekiyor. Bütün çabamız ve planımız bu yönde. Önce sistemi oturtalım, sezon sonuna doğru şampiyonluk için mücadele edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.



"Türkiye'deki en iyi branş voleybol"



Akbaş, Türkiye'deki takım sporları arasındaki en başarılı branşın voleybol olduğunu söyledi.



Türkiye'de Galatasaray, Türk Telekom, Çin'de Guangdong Evergrande, Romanya'da CSM Bükreş, Polonya'da Chemik Police ile Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör, Japonya Milli Takımı'nda ise yardımcı antrenör olarak çalışan Akbaş, Türk voleybolunun gelişimini yorumladı.



Türkiye'deki en kaliteli spor organizasyonunun voleybolda olduğunu dile getiren Akbaş, "Türkiye'deki en iyi branş voleybol. Bu, açık ara sonuçlar ve başarılarla onaylanmış bir şey. Türkiye'deki en iyi lig, voleybol ligi. Bu da kanıtlanmış bir durum. Ben, bütün sporseverlerden voleybolu takip etmelerini rica ediyorum. Pişman olunacak bir lig değil. Takibi keyif veren bir lig olacak." değerlendirmesinde bulundu.