Ferdi Kadıoğlu'nun dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle olduğu ameliyat sonrasında taburcu edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu'nun dönüş tarihi belli oldu
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22 Ocak 2021 19:38
Sağ köprücük kemiğindeki implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu yapılan Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu taburcu edildi. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, taburcu edilen Ferdi'nin 1 hafta sonra idmanlara başlayacağı belirtildi. 

Açıklamada, Ferdi'nin ameliyat edildiği Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR çektiren Tisserand'ın da takım arkadaşını ziyaret ettiği bildirildi. 



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