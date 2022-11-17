Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber!

İskoçya maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Ferdi Kadıoğlu, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İskoçya maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu da A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.



Daha önce İrfan Can Kahveci ile Orkun Kökçü de kadrodan çıkarılmıştı. TFF iki isim için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. Bendine istinaden, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Millî Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı."



Milli Takımımız 19 Kasım Cuma günü Çekya hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.





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