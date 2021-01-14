Ferdi Kadıoğlu: 'Maç trafiği zorluyor'

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.

Kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Ferdi, Çok mutluyum. Üst üste 5 galibiyet aldık ve seri yaptık. Bazen iyi işler yaptım ama bazen basit top kayıpları yaptım. Takım olarak 1-0 kazandık ve bu nedenle mutluyum." ifadelerini kullandı.



Maç trafiğinin zorlayıcı olduğunu kaydeden genç oyuncu, "Futbolcular, bizler çok fazla oynamak isteriz. O açıdan iyi ama maç trafiği şu an çok fazla. Çok çalışmak ve formda olmak gerekiyor. Bu nedenle zorlanıyoruz açıkçası." dedi.



