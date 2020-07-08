Ferdi Kadıoğlu formaya ısındı

Fenerbahçe'nin Göztepe maçında şov yapan Ferdi Kadıoğlu, Gençlerbirliği deplasmanında da etkiliydi.

Haber; Akşam
Ferdi Kadıoğlu formaya ısındı
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08 Temmuz 2020 10:03
Göztepe maçının kaleci Altay'la birlikte kahramanı olan Ferdi Kadıoğlu, Gençlerbirliği karşılaşmasına da ilk 11'de çıktı. Bu sezonun büyük bir bölümünde teknik direktör Ersun Yanal tarafından kenarda tutulan Ferdi, artık Sarı-Lacivertliler'in en önemli oyuncularından biri olacağını bir kez daha gösterdi.

90 dakika sahada kalan Hollandalı futbolcu, takımının hücumdaki en istekli isimlerinin başında geldi. Özellikle top ayağına geldiğinde rakip kalede oldukça tehlikeli olan 20 yaşındaki futbolcunun ilk yarıdaki bir şutu da az farkla dışarı çıktı.

Takım arkadaşlarının temposuna ayak uyduramadığı Ferdi, Tolgay'ın, kaptan Emre'ye gol pası sırasında topun üzerinden atlayarak, klasını gösterdi.

 



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