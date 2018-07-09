Fenerbahçe'nintransferine aracı olan Alex de Souza'ya Atletico Mineirolular ateş püskürüyor. Sosyal medyadan Alex'i topa tutan Brezilya ekibinin taraftarları, "Roger eğer Atletico'dan giderse, suçlusu Alex'tir" yorumunda bulunuyorlar. Roger Guedes'in bonservisi Palmeiras kulübünde.Palmeiras kulübünün, Roger Guedes'e Fenerbahçe'nin talip olması üzerine Atletico Mineiro ile temasa geçtiği tespit edildi. Palmeiras'ın, oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetmeyi teklif ettiği, yerine başka futbolcu önerdiği iddia edildi. Sağ kanat oynayan Guedes, Atletico Mineioro'da 12 lig maçında 9 gol attı, 3 asist yaptı.Brezilya'da yayın yapan Radio 99'dan Leo Gomide, Fenerbahçe'nin Atletico Mineiro'dan talip olduğu oyuncunun Roger Guedes'le sınırlı olmadığını söyledi. Gomide, sarı-lacivertlilerin aynı takımdan Bremer için de temaslarda bulunduğunu ileri sürdü. İtalya'dan Torino ve Roma'nın da 21 yaşındaki Brezilyalı stoperin peşinde olduğu belirtildi.