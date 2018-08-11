SLIMANI, PREMIER LİG'DE BEKLENENİ VEREMEDİ

'nin anlaşmaya vardığı Cezayirli golcü, İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki yıldızı, havaalanında az sayıda Fenerbahçe taraftarı karşıladı.Fenerbahçe, Slimani için Leicester City ile kiralık anlaşmasına vardı. İngiliz basınında, oyuncunun 4 milyon euroluk yıllık maaşının ödeneceği ve satın alma opsiyonunun olmayacağı bilgisine yer verildi.2016 yazında Sporting Lizbon'dan Leicester'a 30.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki Slimani, beklenen performansı gösterememiş ve geçen sezonun ikinci yarısında Newcastle'a kiralanmıştı. Slimani, 2 sezonda oynadığı 39 Premier Lig maçında 8 gol atıp 6 asist yaptı.Kariyeri boyunca 244 maçta görev alan Islam Slimani, 99 gol ve 28 asistlik bir performans sergiledi.