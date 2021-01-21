Fenerbahçe'nin Sivas'taki sakatlık kabusu!

Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Marcel Tisserand, sakatlanarak kenara geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'nin Sivas'taki sakatlık kabusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2021 19:14
Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı.

Sarı - lacivertlilerin Kongolu stoperi Tisserand, topsuz alanda sakatlandı. Tecrübeli futbolcu, saha içerisinde tedavisinin yapılmasının ardından sedyeyle kenara geldi.

Tisserand'ın yerine 8. dakikada oyuna Lemos dahil oldu.

GEÇEN SEZON SADIK ÇİFTPINAR

Fenerbahçe'nin Sivas'taki sakatlıkları yeni değil. Geçtiğimiz sezonun 15. haftasında yine Sivas deplasmanına konuk olan sarı - lacivertlilerde stoper oyuncusu Sadık Çiftpınar, topsuz alanda bir sakatlık yaşamış ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için