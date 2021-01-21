Fenerbahçe'nin Sivas'taki sakatlık kabusu!

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı.



Sarı - lacivertlilerin Kongolu stoperi Tisserand, topsuz alanda sakatlandı. Tecrübeli futbolcu, saha içerisinde tedavisinin yapılmasının ardından sedyeyle kenara geldi.



Tisserand'ın yerine 8. dakikada oyuna Lemos dahil oldu.



GEÇEN SEZON SADIK ÇİFTPINAR



Fenerbahçe'nin Sivas'taki sakatlıkları yeni değil. Geçtiğimiz sezonun 15. haftasında yine Sivas deplasmanına konuk olan sarı - lacivertlilerde stoper oyuncusu Sadık Çiftpınar, topsuz alanda bir sakatlık yaşamış ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.



