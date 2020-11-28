Fenerbahçeli futbolcular Beşiktaş'ı ezberledi

Erol Bulut, hafta boyunca ekibiyle birlikte Siyah-Beyazlılar'ı analiz etti.



Bulut, özellikle Beşiktaş'ın Trabzonspor ve Başakşehir galibiyeti üzerinde durdu. Başarılı teknik adam, Kara Kartal'ın kendilerine karşı da bu iki mücadeledekine benzer bir planla oynamasını bekliyor.



45 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ın güçlü ve zayıf yanlarını oyuncularına adeta ezberletti. Erol Bulut, hem takım halinde nasıl oynamaları gerektiğini hem de öğrencilerinden bireysel beklentilerini anlattı. Bulut, özellikle rakip stoperlerin arkalarına atılan toplarda hata yapmaya yatkın olduklarını söyledi. Diğer yandan Beşiktaş orta sahasının hücuma yaptığı katkıları hatırlatarak bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.







