Fenerbahçeli Diego Perotti, İstanbul'a döndü

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Diego Perotti, ameliyatının ardından İstanbul'a döndü.



Sarı-lacivertli takım transfer olduğu günden bu yana sadece 194 dakika forma giyebilen Perotti, 4 ay sahalardan uzak kalacak.



Kısa bir süre önce sosyal medya hesabından açıklama yapan Perotti, "Sakatlığımla ilgili haberler doğru değil, dizimde bir sakatlık yok. Tendonumla ilgili bir ameliyat oldum ve mümkün olan en kısa sürede dönmek için tedaviye başladım." diyerek hakkındaki haberlere yanıt vermişti.



ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kısa bir süre önce Diego Perotti için "Çok fazla sakatlıkla uğraşıyoruz. Diego Perotti bir riskti. Burada 4 maç oynadı, 3 maçta 3 puan alamızda büyük katkısı oldu. Ancak ne yazık ki talihsiz şekilde sakatlığı tekrarladı. Bu sezon faydalanamayacağız. Yaptığımız anlaşma çerçevesinde adımlarımızı atacağız. Çok üzülüyorum, çok karakterli biri ama istediğimiz gibi olmadı." açıklamasını yapmıştı.



EMRE BELÖZOĞLU NE DEMİŞTİ?



Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ise "Perotti'nin sakatlığının ciddiyetini şöyle anlatayım bu vakadan dünyada şu an 8 tane var ve 7'si trafik kazası. İlk kez bu vaka bir sporcuda görülüyor." demişti.



EROL BULUT NE DEMİŞTİ?



Fenerbaheç Teknik Direktörü Erol Bulut ise "Perotti, çok önemli ve değerli bir oyuncu. Katkı sağlaması için transfer edildi. Sakatlıklar onu bir türlü bırakmadı. Aramızdan ayrılacak, öyle gözüküyor. Oraya bir transfer yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.



