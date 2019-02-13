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Fenerbahçe'den Tolgay Arslan için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit ile oynadığı maçın çncesinde ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Tolgay Arslan için Sarı Lacivertliler bir açıklama yayımladı.

Kaynak: DHA
Fenerbahçe'den Tolgay Arslan için sakatlık açıklaması!
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13 Şubat 2019 13:43
Fenerbahçe Kulübü, sakatlanarak Zenit maçı kadrosundan çıkarılan Tolgay Arslan'ın kasığında kısmi yırtık olduğunu açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçındü dün Fenerbahçe, Rusya ekibi Zenit'i konuk etti. Karşılaşma öncesinde ısınmak üzere sahada yer alan ve sakatlık geçirdiği için maç kadrosundan çıkarılan Tolgay Arslan ile ilgili kulüpten açıklama geldi. Kasığında kısmi yırtık olduğu ifade edilen Tolgay Arslan'ın ligin 23'üncü haftasında oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.

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