Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu için istifa yalanlaması

Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiği haberi yalanlandı. İşte yaşanan gelişmeler...

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu için istifa yalanlaması
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07 Mart 2021 13:11
Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiği haberine sarı lacivertli kulüpten yalanlama geldi. Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan Emre Belözoğlu fotoğraflı paylaşımda, "Sonuna kadar Fenerbahçe" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu ise, "Asılsız haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.



EMRE BELÖZOĞLU İÇİN O İDDİA:

Akşam Gazetesi'nde yer alan haberde şu satırlar yer almıştı; "Üst üste gelen kötü sonuçların ardından kulüpte yaşanan rahatsızlık ve Emre Belözoğlu ile Teknik Direktör Erol Bulut arasında huzursuzluk olduğu iddiaları uzun süredir ortalıkta dolaşıyordu. Dün ise kulüpte çok hareketli saatler yaşandı. Sportif Direktör Emre Belözoğlu tesislere gelerek, eşyalarını topladı ve tesislerden ayrıldı. Bu sırada Emre Belözoğlu'nun yanına giden Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve diğer görevliler Belözoğlu'yla sohbet edip, olup biteni anlamaya çalıştılar. Daha sonra tesislere gelen ve neşeli olduğu gözlenen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Emre Belözoğlu'yla görüştüğü ve genç yöneticiyi istifa kararından vazgeçirmeye çalıştığı öğrenildi. Bu yüzden de yaşanan gelişmelerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Emre Belözoğlu'nun kararını değiştirmemesi durumunda Fenerbahçe yönetiminin bu görev için yeni bir isim arayışına gireceği belirtildi"



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