Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması

Fenerbahçe, 3 Temmuz 2011'in yıldönümünde resmi internet sitesinden açıklama yaptı.



İşte Fenerbahçe'nin "Fenerbahçe Adaleti Bekliyor" başlığıyla yaptığı açıklama:



"FETÖ'nün 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçemize kurduğu hain kumpasın üzerinden tam 9 sene geçti.



Bu 9 senede terör örgütü, Fenerbahçe'mize leke sürmek, 2010-11 sezonu Türkiye Şampiyonluğu kupamızı bizden çalmak için türlü hileler yaptı ancak her seferinde, her denemesinde karşısında dimdik duran Fenerbahçe camiasını buldu.



Yıllar içinde 3 Temmuz'un Fenerbahçemize karşı kurulan aşağılık bir kumpas olduğu tüm çıplaklığıyla her kesim tarafından görüldü.



Başkanımız Aziz Yıldırım'ın liderliğinde Fenerbahçelilerin gösterdiği duruş, tüm ülkemize örnek olurken mahkemelerden de Kulübümüzü aklayan kararlar çıktı.



Şimdi Fenerbahçe camiası, mahkemelerden çıkan kararın Yargıtay'da onanmasını ve bu konuyla bağlantılı olarak görülen Fenerbahçe'ye Kumpas Davası'nın sonuçlandırılmasını bekliyor.



Gecikmiş adaletin Kulübümüze verdiği maddi ve manevi zararları hatırlatıyor,

adaleti daha fazla geciktirmenin kimseye bir şey kazandırmayacağını;

sadece sorumluluğu olanların vebalini artıracağını vurguluyoruz!



Fenerbahçe adaleti bekliyor!



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"