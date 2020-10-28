Fenerbahçe'de yüzde 50 Caner, yüzde 50 Gökhan

Fenerbahçe'nin bekleri, 10. sezonlarında da ön direk organizasyonuyla gol bulmayı sürdürüyor

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de yüzde 50 Caner, yüzde 50 Gökhan
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28 Ekim 2020 09:41
2010-11 sezonundan bu yana birlikte oynayan F.Bahçe'nin bekleri, 10. sezonlarında da ön direk organizasyonuyla gol bulmaya devam ediyor.

Bu sezon Çaykur Rize deplasmanında takıma beraberliği getiren Caner-Gökhan, Trabzonspor karşısında da üçüncü golü Cisse'ye attırdı.

Caner Erkin, yıllardır aynı taktiği uygulamalarına rağmen yine de antrenmanlarda bunun için çalışma yaptıklarını belirtip, "Gökhan ile iyi anlaşıyoruz. Zaman zaman bu ön direk çalışmasını tekrarlıyoruz ki daha iyi yapabilelim. Burada hem benim hem Gökhan'ın payı yüzde 50 diyebiliriz" dedi.



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