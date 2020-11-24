Fenerbahçe'de Thiam, siftah yaptı!

Fenerbahçe'nin Senegalli hücumcusu Mame Thiam, resmi maçlarda Fenerbahçe adına ilk golünü kaydetti.
Ligde oynadığı 5 maçın tamamına ilk 11'de başlayan ve hiçbir karşılaşmada 90 dakikayı tamamlayamayan Thiam, gol sevinci de yaşayamamıştı.
Karşılaşmaya sol açıkta başlayan 28 yaşındaki oyuncu, 41. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla sarı-lacivertli takımdaki ilk golüne imza attı.
Thiam, 68. dakikada Fenerbahçe'nin 3'üncü, kendisinin ise 2. golünü ağlara gönderdi.
Ligde oynadığı 5 maçın tamamına ilk 11'de başlayan ve hiçbir karşılaşmada 90 dakikayı tamamlayamayan Thiam, gol sevinci de yaşayamamıştı.
Karşılaşmaya sol açıkta başlayan 28 yaşındaki oyuncu, 41. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla sarı-lacivertli takımdaki ilk golüne imza attı.
Thiam, 68. dakikada Fenerbahçe'nin 3'üncü, kendisinin ise 2. golünü ağlara gönderdi.