Fenerbahçe'de Thiam, siftah yaptı!

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Mame Thiam, ilk kez bir resmi maçta gol buldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Thiam, siftah yaptı!
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24 Kasım 2020 23:06
Fenerbahçe'nin Senegalli hücumcusu Mame Thiam, resmi maçlarda Fenerbahçe adına ilk golünü kaydetti.

Ligde oynadığı 5 maçın tamamına ilk 11'de başlayan ve hiçbir karşılaşmada 90 dakikayı tamamlayamayan Thiam, gol sevinci de yaşayamamıştı.

Karşılaşmaya sol açıkta başlayan 28 yaşındaki oyuncu, 41. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla sarı-lacivertli takımdaki ilk golüne imza attı.

Thiam, 68. dakikada Fenerbahçe'nin 3'üncü, kendisinin ise 2. golünü ağlara gönderdi.



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