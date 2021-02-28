Fenerbahçe'de Szalai, nasıl oynadı?

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin performansı dikkat çekti.
Macar futbolcu, sol bek olarak ilk 11 başladığı maçta 33 isabetli pas attı. 4 ortasının 3'ünde isabet bulan Szalai, 1 de kilit pas attı.
Girdiği 10 ikili mücadelenin 6'sından başarıyla ayrılan genç futbolcu, 6 hava topu mücadelesinin 4'ünde rakiplerine şans tanımadı.
Attila Szalai'nin istatistikleri şu şekilde;
33 İsabetli Pas
3/4 Orta
2/3 Uzun Pas
1 Kritik Pas
6/10 İkili Mücadele
4/6 Hava Topu Mücadelesi
3 Uzaklaştırma
2 Pas Arası
4 Top Çalma
Macar futbolcu, sol bek olarak ilk 11 başladığı maçta 33 isabetli pas attı. 4 ortasının 3'ünde isabet bulan Szalai, 1 de kilit pas attı.
Girdiği 10 ikili mücadelenin 6'sından başarıyla ayrılan genç futbolcu, 6 hava topu mücadelesinin 4'ünde rakiplerine şans tanımadı.
Attila Szalai'nin istatistikleri şu şekilde;
33 İsabetli Pas
3/4 Orta
2/3 Uzun Pas
1 Kritik Pas
6/10 İkili Mücadele
4/6 Hava Topu Mücadelesi
3 Uzaklaştırma
2 Pas Arası
4 Top Çalma