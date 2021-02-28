Fenerbahçe'de Szalai, nasıl oynadı?

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 1-0'la geçtiği mücadelede bir isim öne çıktı; Attila Szalai...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Szalai, nasıl oynadı?
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28 Şubat 2021 21:21
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin performansı dikkat çekti.

Macar futbolcu, sol bek olarak ilk 11 başladığı maçta 33 isabetli pas attı. 4 ortasının 3'ünde isabet bulan Szalai, 1 de kilit pas attı.

Girdiği 10 ikili mücadelenin 6'sından başarıyla ayrılan genç futbolcu, 6 hava topu mücadelesinin 4'ünde rakiplerine şans tanımadı.

Attila Szalai'nin istatistikleri şu şekilde;

33 İsabetli Pas
3/4 Orta
2/3 Uzun Pas
1 Kritik Pas

6/10 İkili Mücadele
4/6 Hava Topu Mücadelesi

3 Uzaklaştırma
2 Pas Arası
4 Top Çalma



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