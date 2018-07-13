Fenerbahçe'de Phillip Cocu devrimleri

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Phillip Cocu antrenmanlar sırasında ve sonrasında oyunculara geçtiğimiz yıllardan örnekler vererek değişim istiyor. Hollandalı çalıştırıcının takıldığı 2 önemli konu var. Birincisi çok az şu atılması, ikincisi ise karambole yapılan ortalar. Cocu futbolcularına orta yapmalarını yasakladı. "Sizden isteğim orta değil, kafanızı kaldırıp pas vermeniz" diyor.Cocu'nun geçen yıldan çıkarttığı en önemli derslerden bir tanesi de Türk genç oyuncuların saha içinde ve dışında büyüklerine gösterdiği aşırı saygı. Hollandalı çalıştırıcı genç futbolcularla yaptığı toplantıda bu durumun değişmesini istedi. "Sahada büyüklere saygı yok" diyen Cocu kariyeri, tecrübesi ne olursa olsun sahaya çıkan her oyuncunun kendisi için eşit olduğunu ve gençlerin sahada gerçek kişiliklerini sergileyip kendi oyunlarını oynamalarını istiyor.Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşan kaptanlar masasına Cocu üç yeni isim daha ekledi. Giulano, Josef ve Skrtel de artık kaptanlar masasında yer alacak. Bu 6 oyuncu sportif direktör Comolli ve Cocu ile sürekli toplantılar yapıyorlar. Cocu onlardan "Nasıl daha iyi takım olabiliriz?" sorusuna yanıt vermelerini istiyor. Herkes fikirlerini söylüyor ve ortak bir çözüm aranıyorCocu yemeklere de el attı. Eskiden takım yemeklerinde kimin nerede oturacağı belliydi. Cocu herkesin birbiri ile yakın olması için bu uygulamayı kaldırdı ve futbolcular karışık oturmaya başladı. Artık yemeklerde telefon ve ipad de yasak. Televizyonda ise sadece müzik çalınabiliyor. Cocu oyuncularının sadece birbiriyle iletişimde olmalarını istiyor, asla başka bir konuya konsantre olmalarını istemiyor.Phillip Cocu geldiği günden bu yana medyaya mesafeli. Oyuncularının gazetecileri görünce farklı davrandığını ve kendilerini antrenmanlara veremediğini düşünüyor. Bu nedenle de medyayı çok fazla istemiyor.Takım kaptanı Volkan Demirel yeni transferler Barış ve kaleci Berke'yi gelir gelmez kanatları altına aldı. Berke, Volkan'a nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu anlatırken ona olan büyük hayranlığını da dile getirdi. Volkan ise Berke'ye ilk derslerini daha ilk yemekte şu sözlerle verdi: "Ben hayran olacak biri değil, sadece askerim. Senin yaşların dayken Engin İpekoğlu ve Rüştü Reçber'e hayrandım. Kaleye geçmek için çok çaba sarf ettim. Çok kötü günler geçirdiğim de oldu. Hatta bir teknik direktörüm beni kalede görünce dehşete düştüğünü söyledi. Senin de iyi kötü günlerin olacak. Yarın hata yaparsın, bu taraftar kızar, küser ama seni bağrına basar. Taraftarın büyüklüğü seni de büyütecek."