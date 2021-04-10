Fenerbahçe'de orta saha çıkmazı

Fenerbahçe'de Yeni Malatya beraberliği sonrasında yeni bir tartışma başladı... Takımın vazgeçilmezi olarak görülen Luiz Gustavo'nun hücuma sağlayamadığı katkı, kapanan takımlara karşı sarılacivertlilerin zorlanmasına neden oluyor.



Gustavo skor üretme konusunda da yetersiz görülüyor. Brezilyalı, bu sezon sadece 1 gol katkısı yaparken, tartışılmasındaki en önemli etkenlerden biri, Mert Hakan ile Sosa'nın birlikte oynadığı maçlarda Fenerbahçe'nin çok daha üretken bir takım haline dönüşmesi.



İKİ NET FIRSAT YAKALANDI



Trabzonspor deplasmanında son derece etkili bir oyunla galip gelen Fenerbahçe, 3-0 kazanılan Konyaspor deplasmanında da sezonun en iyi futbollarından birini oynadı. Yeni Malatya mücadelesinde yine Sosa ve Mert Hakan'ın oyuna dahil olduğu dakikalar, sarı-lacivertlilerin rakibi en çok bunalttığı dönem oldu.



Kanarya bu bölümde, biri penaltı tartışmalarıyla sonlanan iki çok net fırsat yakaladı ancak değerlendiremedi.



