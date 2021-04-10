Fenerbahçe'de orta saha çıkmazı

Malatya deplasmanından bir puanla dönen F.Bahçe'nin nur topu gibi bir polemiği oldu. Vazgeçilmez olarak görülen Gustavo, hücuma katkısı olmadığı için eleştiriliyor. Sosa-Mert Hakan ikilisinin 11'de olduğu dakikalarda takımın Malatya'yı ceza sahasına hapsetmesi tartışmayı alevlendirdi

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de orta saha çıkmazı
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10 Nisan 2021 10:24
Jose Sosa
Jose Sosa
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Yeni Malatya beraberliği sonrasında yeni bir tartışma başladı... Takımın vazgeçilmezi olarak görülen Luiz Gustavo'nun hücuma sağlayamadığı katkı, kapanan takımlara karşı sarılacivertlilerin zorlanmasına neden oluyor.

Gustavo skor üretme konusunda da yetersiz görülüyor. Brezilyalı, bu sezon sadece 1 gol katkısı yaparken, tartışılmasındaki en önemli etkenlerden biri, Mert Hakan ile Sosa'nın birlikte oynadığı maçlarda Fenerbahçe'nin çok daha üretken bir takım haline dönüşmesi.

İKİ NET FIRSAT YAKALANDI

Trabzonspor deplasmanında son derece etkili bir oyunla galip gelen Fenerbahçe, 3-0 kazanılan Konyaspor deplasmanında da sezonun en iyi futbollarından birini oynadı. Yeni Malatya mücadelesinde yine Sosa ve Mert Hakan'ın oyuna dahil olduğu dakikalar, sarı-lacivertlilerin rakibi en çok bunalttığı dönem oldu.

Kanarya bu bölümde, biri penaltı tartışmalarıyla sonlanan iki çok net fırsat yakaladı ancak değerlendiremedi.



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