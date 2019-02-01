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Fenerbahçe'de Mehmet Topal cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerindne Mehmet Topal, Göztepe maçında gördüğü sarı kartın ardından Kayserispor deplasmanında cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de Mehmet Topal cezalı duruma düştü
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01 Şubat 2019 22:07
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelirken, Mehmet Topal cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Mehmet Topal, orta sahada yaşanan bir pozisyonun ardından düdük çalmasına rağmen topa vurdu ve hakem Suat Arslanboğa tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe orta sahasının önemli isimlerinden olan Mehmet Topal, 21. haftadaki Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.

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