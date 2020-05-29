Fenerbahçe'de Falette kararı, Fransa'dan teklif

FRANSA'DAN TALİBİ VAR

'nin devre arasında Frankfurt'tan kiraladığı ve geçirdiği sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayaniçin Fransa'dan dikkat çeken bir haber geldi.Sarı-lacivertlilerin, 28 yaşındaki Gineli oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı, sezon sonunda devam etmeme yönünde bir karar aldığı ve Falette'nin Frankfurt'a geri döneceği kaydedildi.Öte yandan Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Falette'nin peşinde Ligue 1'den'un düştüğü de belirtildi.Fransız vatandaşlığı da bulunan 1.85'lik stoper, Fenerbahçe'de 4 maçta 218 dakika süre aldı.