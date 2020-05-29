Fenerbahçe'de Falette kararı, Fransa'dan teklif

Fenerbahçe'nin devre arasında Frankfurt'tan kiraladığı ve geçirdiği sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Simon Falette için Fransa'dan dikkat çeken bir haber geldi.
Sarı-lacivertlilerin, 28 yaşındaki Gineli oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı, sezon sonunda devam etmeme yönünde bir karar aldığı ve Falette'nin Frankfurt'a geri döneceği kaydedildi.
FRANSA'DAN TALİBİ VAR
Öte yandan Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Falette'nin peşinde Ligue 1'den Strasbourg'un düştüğü de belirtildi.
Fransız vatandaşlığı da bulunan 1.85'lik stoper, Fenerbahçe'de 4 maçta 218 dakika süre aldı.
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Sarı-lacivertlilerin, 28 yaşındaki Gineli oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı, sezon sonunda devam etmeme yönünde bir karar aldığı ve Falette'nin Frankfurt'a geri döneceği kaydedildi.
FRANSA'DAN TALİBİ VAR
Öte yandan Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Falette'nin peşinde Ligue 1'den Strasbourg'un düştüğü de belirtildi.
Fransız vatandaşlığı da bulunan 1.85'lik stoper, Fenerbahçe'de 4 maçta 218 dakika süre aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın