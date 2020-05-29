Fenerbahçe'de Falette kararı, Fransa'dan teklif

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladığı Simon Falette ile yola devam etmeme kararı aldığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'de Falette kararı, Fransa'dan teklif
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29 Mayıs 2020 20:20
Fenerbahçe'nin devre arasında Frankfurt'tan kiraladığı ve geçirdiği sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Simon Falette için Fransa'dan dikkat çeken bir haber geldi.

Sarı-lacivertlilerin, 28 yaşındaki Gineli oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı, sezon sonunda devam etmeme yönünde bir karar aldığı ve Falette'nin Frankfurt'a geri döneceği kaydedildi.

FRANSA'DAN TALİBİ VAR

Öte yandan Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Falette'nin peşinde Ligue 1'den Strasbourg'un düştüğü de belirtildi.

Fransız vatandaşlığı da bulunan 1.85'lik stoper, Fenerbahçe'de 4 maçta 218 dakika süre aldı.



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