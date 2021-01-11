Fenerbahçe'de Attila Szalai pazarlığı

Kıbrıs Rum Kesimi'nde Apollon Limassol forması giyen Macar stoper Attila Szalai defansın solunda görev yaparken, sol bek de oynayabiliyor. 1.92'lik Szalai'nin bonservisi ise 800 bin Euro...

Haber; Sabah
Abone Ol
Fenerbahçe'de Attila Szalai pazarlığı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2021 09:22
Fenerbahçe'de stoper çalışmaları alternatifli şekilde sürüyor. Sarılacivertlilerin listesinin başında Arsenal'den Sokratis ismi var. Ancak herhangi bir olumsuz duruma karşı bir başka Yunan stoper Michailidis ve Club Brugge'ün Fildişili stoperi Simon Deli de alternatif olarak listede yer alıyor. Listeye eklenen son isim ise yaklaşık 1 senedir Galatasaray'ın gündeminde olan Macar stoper Attila Szalai...

Rum Kesimi'nde Apollon Limassol forması giyen Szalai, sarı-lacivertlilerin yakından takip ettirdiği isimler arasında yer alıyor. Henüz 22 yaşında olan Szalai, 8 kez Macar Milli Takımı'nın formasını da giydi. Oyuncunun bonservisi ise Transfermarkt'a göre 800 bin Euro. Szalai, bu sezon Rum Ligi'nde 15 lig maçına çıkıp, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

EROL BULUT ONAY VERDİ
Sol ayaklı olan ve sol bek olarak da görev yapabilen Szalai, topa olan hakimiyeti ve 1.92'lik boyuyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Erol Bulut'un Szalai için onay verdiği, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da transferde önemli mesafe kat ettiği kaydedildi. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için