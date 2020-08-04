Fenerbahçe'de Alper Potuk dönemi bitiyor

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Alper Potuk, sarı-lacivertli kulüpteki kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor.

Haber; Milliyet
Fenerbahçe'de Alper Potuk dönemi bitiyor
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04 Ağustos 2020 08:22
Sözleşmesinde ciddi bir indirime giden ve yeni kontrata imza atan Alper Potuk beklentileri karşılamayınca gözden düştü.İkinci yarıda da kadroda düşünülmeyen futbolcu, sarı-lacivertli kulüpteki kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor.

Alper'in bu çerçevede yıllık ücreti dahil olmak üzere birçok mali konuda fedakarlık yaparak yeni bir takımda kariyerini sürdürme hedefi bulunuyor.

2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu ile birçok kulüp ilgileniyor.

Alper'in futbol oynamak adına maaşında indirim yapmaya hazır olduğu belirtildi.



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