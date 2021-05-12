Fenerbahçe'yı yıkan hata: Marcel Tisserand

Savunmanın göbeğinde Szalai birlikte görev yapan Marcel Tisserand'ın hatası pahalıya mal oldu. Yaptığı pas hatası sonrası Sivasspor'un ikinci golü gelirken, riskli hareketleriyle hüsran yaşattı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'yı yıkan hata: Marcel Tisserand
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12 Mayıs 2021 08:58
Savunmanın göbeğinde Szalai birlikte görev yapan Marcel Tisserand'ın hatası pahalıya mal oldu.

Yaptığı pas hatası sonrası Sivasspor'un ikinci golü gelirken, riskli hareketleriyle de tedirgin anlar yaşattı.

7 ikili mücadelenin 4'ünü; 4 hava topunun da 3'ünü kaybeden Kongolu stoper, sosyal medyada en çok eleştirilen isimlerin başında geldi. 


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