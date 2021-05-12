Savunmanın göbeğinde Szalai birlikte görev yapan Marcel Tisserand'ın hatası pahalıya mal oldu.



Yaptığı pas hatası sonrası Sivasspor'un ikinci golü gelirken, riskli hareketleriyle de tedirgin anlar yaşattı.



7 ikili mücadelenin 4'ünü; 4 hava topunun da 3'ünü kaybeden Kongolu stoper, sosyal medyada en çok eleştirilen isimlerin başında geldi.



